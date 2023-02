Meer dan vijftig Nederlandse steden luiden vrijdag kerkklokken voor Oekraïne

Tientallen kerktorens in Nederland laten vrijdagavond de carillons en klokken klinken voor Oekraïne. Beiaardiers in meer dan vijftig steden staan op die manier tussen 19.30 en 20.00 uur stil bij de Russische inval, die vrijdag precies een jaar geleden plaatsvond.

"We willen de mensen hier en in Oekraïne een steuntje in de rug geven", vertelt Erik Kerpen, voorzitter van de Utrechtse carillonstichting, over het initiatief van Rotary Voorburg. "Het zou mooi zijn als ze in Oekraïne van deze actie horen en we zo voor een klein lichtpuntje kunnen zorgen."