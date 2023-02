Rechtbank spreekt Nederlander vrij van rol bij aanslagen in Parijs

De rechtbank Rotterdam heeft woensdag Amsterdammer Annas A. vrijgesproken van zijn mogelijke rol bij de reeks grote aanslagen in Parijs van november 2015. A. werd verdacht van het bemiddelen bij het leveren van wapens. Met deze wapens zijn in Parijs en later op vliegveld Zaventem 131 mensen vermoord. Ook zijn er 350 gewonden gevallen.

De zitting was kort en al snel bleek dat vrijspraak in de lijn der verwachting lag. Het Openbaar Ministerie (OM) had al aangekondigd dat de officier van justitie om vrijspraak zou vragen.

De rechtbank Rotterdam deed dan ook direct uitspraak. Er is in de zaak van A. onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, oordeelt de rechter.

A. werd ervan verdacht de aanslagplegers in 2015 te hebben getipt over waar ze in Rotterdam aan wapens konden komen. Maar die verdenking was op slechts één verklaring gebaseerd.

Een aanslagpleger, die zich in 2016 opblies op luchthaven Zaventem in Brussel, zou hebben gezegd dat hij de wapens uit Nederland had opgehaald. Maar dat is geen overtuigend bewijs, zegt de officier van justitie.

De verdenking van betrokkenheid komt ook voort uit appverkeer tussen A. en zijn Belgische neef Ali El H. Laatstgenoemde is eerder veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn rol in de voorbereidingen op de aanslagen in Parijs.

In de appjes wordt volgens het OM gesproken over "clio's die klaarlagen" op een bepaald adres. Justitie is ervan overtuigd dat het hier over wapens gaat, maar er is geen bewijs dat dit daadwerkelijk de gebruikte aanvalswapens zijn.

Ook is niet vast komen te staan dat op het genoemde adres een wapenhandelaar actief was. Volgens A. en zijn neef gingen de berichten over adressen voor handel in softdrugs.