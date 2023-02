Neef van Ridouan Taghi wordt verdacht van drugs- en wapenhandel

Een neef van Ridouan Taghi is in november aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel. De rechtbank in Zwolle besloot dinsdag dat Badreddine Taghi langer moet blijven vastzitten.

Badreddine is het jongere broertje van Anouar Taghi, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

De 22-jarige Badreddine Taghi is vorig jaar november aangehouden en verscheen dinsdag voor het eerst voor de rechter. Zijn advocaat Wesley van Soest benadrukt dat er geen enkele link is tussen de verdenkingen tegen zijn cliënt en die tegen familieleden.

Van Soest bepleitte dinsdag dat het huidige dossier te weinig bewijslast bevat om zijn cliënt nog langer vast te houden. De berichten over wapenhandel waren volgens Van Soest "een hoax".

Taghi beschikte over twee telefoons en stuurde daarmee berichten van het ene naar het andere toestel. Die stuurde hij vervolgens door naar iemand anders, waarmee hij de indruk wilde wekken dat hij wapens kon regelen. Dit wordt ook bevestigd in het laatst aangeleverde proces-verbaal van de politie, zegt de raadsman.

Tweede nog onbekende verdachte aangehouden

Verder zegt Van Soest dat weliswaar kan worden vastgesteld dat Taghi deelnam aan gesprekken over cocaïne, xtc en hasj, maar dat dat hij er zelf niet in handelde. Ook drugsbezit is niet bewezen. De raadsman wilde dan ook graag weten waar dit onderzoek toe leidt. Zijn cliënt is vaker aangehouden op basis van deze verdenkingen en is net zo vaak weer vrijgelaten, benadrukte hij.