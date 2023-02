Weerbericht: Grijs met nevel of mist, later breekt de zon door

Woensdag is het eerst grijs met nevel of mist. Later breekt de zon af en toe even door, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de middag valt er enige tijd regen of motregen.

De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en de maxima liggen tussen 9 en 12 graden. In de avond en nacht naar donderdag wordt het geleidelijk droog. Het kwik daalt naar 3 tot 6 graden.

Morgen laat zich de zon zo nu en dan zien en in de middag trekken buien over het land. Bij een matige noordwestenwind wordt het 8 tot 10 graden.

In het zuiden en zuidwesten van het land moeten automobilisten rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur.

Het zicht kan door de mist plaatselijk minder zijn dan 200 meter. "De mist breidt zich de komende uren mogelijk nog uit naar het midden", zegt het weerinstituut.