Rechters dreigen met actie als minister niet snel met betere cao komt

Rechters en officieren van justitie hebben minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dinsdag in een brief een ultimatum gesteld. Als de minister niet voor 10 maart met een beter cao-bod komt, volgen er acties.

Daaruit bleek volgens de NVvR dat leden van de rechterlijke macht de bond massaal steunen en bereid zijn om actie te voeren. "Leden van de rechterlijke macht trekken overal in het land een lijn in het zand. Tot hier en niet verder", zegt NVvR-voorzitter Marc Fierstra.

Mocht de minister daar voor 10.00 uur op vrijdag 10 maart nog niet op in zijn gegaan, dan gaat de NVvR over tot actie. Hoe die acties er precies uitzien, is onduidelijk. Wel zegt de NVvR rekening te houden met onder andere spoedeisende zaken. Ook zorgt de bond er zoveel mogelijk voor dat de openbare orde en veiligheid niet in het geding komen.