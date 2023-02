Defensie stelt Oeigoerse militair wiens familie vastzat in China op non-actief

Een Oeigoers-Nederlandse militair die te horen kreeg dat zijn moeder en schoonzus waren opgesloten in een Chinees 'heropvoedingskamp' is door het ministerie van Defensie op non-actief gesteld. In plaats van hem te helpen, startte Defensie een onderzoek naar Munirdin Jadikar, die zijn verhaal met Follow the Money deelt. Het ministerie was bang dat Jadikar werd beïnvloed door China.

De 35-jarige Jadikar werkte sinds eind 2017 op een afdeling van de Edward Air Force Base in de Amerikaanse staat Californië. Daar heeft de Nederlandse luchtmacht militairen gestationeerd. Jadikar werkte er voor de eenheid die de Nederlandse exemplaren van de straaljager F-35 onderhoudt.

In datzelfde jaar begon de Chinese overheid met het opsluiten van islamitische Oeigoeren in de West-Chinese provincie Xinjiang. In december 2018 kreeg Jadikar via zijn schoonzus te horen dat zijn moeder is opgesloten in een Chinees 'heropvoedingskamp'. In die kampen worden gedetineerden geïndoctrineerd en mishandeld. China zegt zelf dat er alleen religieuze terroristen vastzitten, maar in werkelijkheid zitten er talloze onschuldige burgers vast.

Via zijn leidinggevende in de VS probeerde Jadikar zijn situatie aan te kaarten. Maar toen hij er melding van maakte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoorde hij niets. In plaats daarvan kwamen er begin 2019 twee medewerkers van de Nederlandse inlichtingendienst MIVD op bezoek. Het gesprek met de twee MIVD'ers leek volgens Jadikar meer op een "harde militaire ondervraging".

Moeder en schoonzus opgesloten en veroordeeld

Na het bezoek van de MIVD'ers kreeg Jadikar van leidinggevenden de opdracht om zijn accounts op sociale media te verwijderen. Hoewel hem werd verzekerd dat hij zijn carrière bij Defensie kon voortzetten, werd de militair na afloop van zijn tijd in de Verenigde Staten niet opnieuw op de F-35-afdeling geplaatst.

Later zou Defensie de Oeigoers-Nederlandse militair vertellen dat hij kwetsbaar is voor beïnvloeding vanuit China, omdat zijn moeder en schoonzus opgesloten zitten. De F-35's zouden bovendien binnen het interessegebied van de Chinese overheid vallen.

Hoewel Jadikar werd beloofd dat hij nog wel kon werken bij afdelingen buiten het interessegebied van China, werd hij in de zomer van 2021 op non-actief gesteld. Via Buitenlandse Zaken vernam hij dat zijn moeder en schoonzus beiden tot celstraffen van vijftien jaar waren veroordeeld, omdat ze contact met hem hadden.

Defensie: 'Jadikar hoeft niet ontslagen te worden'

De 35-jarige militair doet nu zijn verhaal. "Ik was echt geschokt", zegt hij. "Ik heb de Nederlandse Staat om hulp gevraagd, om mijn familie vrij te krijgen. En in plaats daarvan word ik weggestuurd." Jadikar benadrukt dat hij vanaf het begin transparant was over zijn Oeigoerse achtergrond en de politieke situatie in Xinjiang.

Jadikar meldt verder dat hij officieel nog in dienst is bij Defensie. Via een jurist van de vakbond hoorde hij in november 2022 dat ze zijn dossier zijn "vergeten" bij de luchtmacht.

Het ministerie van Defensie laat in een reactie aan Follow the Money weten dat Jadikar niet ontslagen hoeft te worden. Dat is volgens de woordvoerder niet vereist bij het intrekken van een verklaring van geen bezwaar. Zo'n verklaring moet iedereen die een vertrouwensfunctie binnen Defensie heeft toegekend krijgen. Jadikars verklaring van geen bezwaar is ingetrokken.