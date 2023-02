Maximale straf voor doodslag wordt verhoogd van 15 naar 25 jaar

Op moord staat maximaal dertig jaar gevangenisstraf, tenzij de rechter levenslang wil opleggen. Dat zogenoemde 'strafgat' was kleiner toen de maximumstraf voor moord nog twintig jaar was.

Zij werd eind 2018 doodgeschoten door Bekir E., nadat hij haar maandenlang had gestalkt en bedreigd. De rechtbank vond moord niet bewezen en kon daardoor niets anders dan de maximale straf voor doodslag opleggen: in 2019 werd E. veroordeeld tot 'slechts' veertien jaar cel en tbs. Dat leidde tot woede bij de familie van Humeyra.

Overigens ging het Openbaar Ministerie met succes in hoger beroep tegen dat vonnis: twee jaar later werd E. veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs.

De Nederlandse orde van advocaten vindt dat onvoldoende duidelijk is waar de strafverhoging voor nodig is. Het Openbaar Ministerie vindt het juist nuttig dat het strafgat verkleind wordt.

Het verschil tussen moord en doodslag is of iemand van tevoren van plan was om een ander om het leven te brengen. Doodslag gebeurt in een opwelling, moord is met voorbedachten rade.