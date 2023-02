Oud-NPO-voorzitter Rijxman stopt na 8 maanden als wethouder in Amsterdam

Shula Rijxman (D66) stapt na acht maanden op als wethouder in Amsterdam. Dat schrijft de oud-NPO-voorzitter in een brief aan burgemeester Femke Halsema. "Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me, dan ik van tevoren heb gedacht. Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken", aldus Rijxman.

De voormalige bestuursvoorzitter van de NPO was in de hoofdstad verantwoordelijk voor zorg en maatschappelijke ontwikkeling, publieke gezondheid & preventie, ICT en digitale stad, lokale media en deelnemingen.

Er was al langere tijd kritiek op haar wethouderschap. Zo had ze niet altijd antwoord op vragen tijdens raadsvergaderingen. Ook liep er een onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar mogelijke belangenverstrengeling in de periode dat Rijxman voorzitter van de NPO was.

"Ik kom tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn. Amsterdammers hebben recht op goede zorg en op kwaliteit bij alle dienstverlening vanuit de lokale overheid. Mijn ideaal was en is om hier een bijdrage aan te leveren, maar in de praktijk ben ik te vaak onderwerp van gesprek", zo zegt ze daarover.

Burgemeester Femke Halsema laat in een reactie namens het stadsbestuur weten het besluit van Rijxman te respecteren. "Wij hebben waardering voor het werk dat ze heeft verricht om Amsterdam vooruit te helpen en vinden het jammer dat ze vertrekt. Het vraagt moed om een prominente functie in het openbaar bestuur te aanvaarden, maar ook om te erkennen dat een rol niet bij je past."