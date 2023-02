Weerbericht: Flink bewolkt, wel grotendeels droog

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Dinsdag is het behoorlijk bewolkt. Lokaal kan af en toe de zon doorbreken. Wel waait het minder hard dan de dag ervoor. Het wordt 10 tot 11 graden.

Op lokaal wat motregen na, blijft het vandaag droog in Nederland.

In de avond zien we meer opklaringen, maar 's nachts neemt de bewolking weer toe. Op heldere plekken kan mist of nevel ontstaan. Het koelt af naar 2 tot 5 graden.