Aantal Nederlandse studenten in het buitenland in tien jaar tijd verdubbeld

Het aantal Nederlandse studenten dat een volledige studie in het buitenland doet, is tussen 2009 en 2019 verdubbeld. Het zijn er nu ruim 20.000 per jaar. Opvallend is dat de populariteit om in het Verenigd Koninkrijk te studeren sinds de Brexit sterk is gedaald.

Onderwijsorganisatie Nuffic publiceerde die cijfers dinsdag. Nederland staat op de derde plek in de EU als het gaat om het aantal vertrekkende studenten.

Toch doen verreweg de meeste bachelorstudenten (96 procent) alleen een deel van hun studie in het buitenland. Daarmee staat Nederland Europees gezien dan weer bijna onderaan. "Nederlanders gaan dus graag over de grens voor studie of stage, maar liever niet te lang", aldus het Nuffic.

De afgelopen jaren neemt de populariteit onder Nederlandse studenten om naar het buitenland te gaan toe. Daarvoor zijn volgens een Nuffic-woordvoerder verschillende redenen. Zo weten studenten beter wat er mogelijk is, zoals studiebeurzen.

Daarnaast is studeren in het buitenland niet meer alleen leuk, maar ook nuttig. Zo zijn buitenlandse werkgevers steeds vaker op zoek naar mensen met internationale ervaring. Verder is naar het buitenland gaan veel laagdrempelig geworden. Via sociale media is het bijvoorbeeld nu makkelijker om contact te houden met het thuisfront.

Top 10 landen van Nederlandse studenten België Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zweden Duitsland Spanje Turkije Frankrijk Italië Zwitserland

Studenten laten VK vaker links liggen sinds Brexit

België is al jaren het populairste land onder Nederlandse studenten om naartoe te gaan. Het Verenigd Koninkrijk staat nog altijd op twee. Dat land is sinds de Brexit wel flink minder aanlokkelijk geworden. Zo is het aantal studenten dat in het VK studeerde tussen 2020 en 2021 met een vijfde afgenomen, aldus Nuffic.

Het VK is geen EU-land meer. Daarom moeten Nederlandse studenten die daar langer dan een half jaar zijn, een visum hebben. Ook betalen zij nu soms (veel) meer collegegeld dan Britse studenten. Bovendien is het VK uit het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+ gestapt.

Verder zagen de onderzoekers dat de coronapandemie tijdelijk voor een flinke daling zorgde van het aantal uitgaande studenten. Veel studenten annuleerden hun buitenlandplannen noodgedwongen door het virus. Inmiddels heeft corona nog nauwelijks invloed op de keuze van studenten om naar het buitenland te gaan.