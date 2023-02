Russen probeerden Nederlandse energievoorziening te verstoren

Russen proberen de Nederlandse energievoorziening in kaart te brengen om te bekijken hoe ze die kunnen saboteren. De Nederlandse kustwacht en de marine hebben dat kunnen voorkomen, zegt MIVD-directeur Jan Swillens. Ze zijn volgens hem "zeer geïnteresseerd" in de energie-infrastructuur.

Volgens de directeur van de militaire inlichtingendienst probeerde "enkele maanden geleden" de bemanning van een Russisch schip op de Noordzee de systemen achter de Nederlandse windenergievoorziening in kaart te brengen. De kustwacht en de marine zijn erop afgegaan en hebben het schip weggeleid. De Russische poging om informatie te vergaren is "niet succesvol geweest", vertelt de MIVD-chef maandag op een gezamenlijke persconferentie met de AIVD.

De infrastructuur in de Noordzee is breder dan alleen de voorzieningen voor windmolenparken. De Russen zouden ook geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld internetkabels en gasleidingen. Volgens de diensten is sprake van "voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage".

Ze waarschuwen al langer dat het mogelijk is om in het geheim een aanslag te plegen op andere onmisbare voorzieningen, zoals die voor het drinkwater.

Zorgen om toenemend wantrouwen jegens Nederlandse overheid

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de militaire tegenhanger MIVD publiceerden maandag samen een rapport. In de publicatie waarschuwen de diensten ook dat de oorlog in Oekraïne tot meer wantrouwen tegenover de overheid en instituten in Nederland leidt. Extremisten zien een strategie van de elite om het volk te onderdrukken.

De AIVD en MIVD merken op dat "de extremistische anti-institutionele beweging overwegend pro-Russisch is, waarbij president Poetin wordt afgeschilderd als 'verlosser'". Die opvatting is volgens de diensten niet per se populair in Nederland, maar zou groepen wel gevoelig maken voor heimelijke beïnvloeding vanuit Rusland.

De diensten zeggen dat er voor zover bekend geen grote aantallen extremisten naar Rusland of Oekraïne zijn gereisd om mee te vechten. Wel waarschuwen ze dat Al Qaeda of IS zullen proberen te profiteren van de oorlog.

Hoge energieprijzen door oorlog leiden tot onvrede

Verder staat in het rapport dat de oorlog in Oekraïne nog wel even zal duren. Van vredesbesprekingen is vooralsnog geen sprake en volgens de diensten is het ook niet waarschijnlijk dat Rusland of Oekraïne de strijd binnenkort zal winnen.