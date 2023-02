Carnavalsweekend: drukke binnensteden en feestvierders uit de Randstad

Dit weekend ging carnaval feestelijk van start in Brabantse en Limburgse steden. In carnavalsstad Oeteldonk (Den Bosch) was het zelfs zo druk in de binnenstad, dat bezoekers werden gevraagd om het feest op een andere plek te vieren.

Zondagmiddag gaf carnavalsprins Amadeiro het startsein om het feest in Den Bosch te vieren. Het werd zo druk in het centrum van de Brabantse stad, dat de gemeente carnavalsvierders opriep om niet meer naar de binnenstad te komen.

"Nog van plan om carnaval te vieren in Oeteldonk? Kom niet naar de binnenstad, maar vier het elders", twitterde de gemeente Den Bosch zondag.

Den Bosch is populair onder carnavalsvierders uit de rest van het land. De Brabantse gemeente verwachtte in totaal zo'n 250.000 feestvierders. "We gebruiken bewegwijzering, zetten straten af, er is cameratoezicht en er zijn voldoende beveiligers, politieagenten en boa's op de been", zei een woordvoerder eerder tegen NU.nl.

Feestelijke optocht 'Boonte Störm' in Maastricht

Duizenden mensen keken zondag in Maastricht naar de Boonte Störm, zoals de grote carnavalsoptocht wordt genoemd. In Limburg staat carnaval ook bekend als Vastelaovend. Net als in Den Bosch, werd er grote drukte verwacht.

De drukte in Maastricht werd op een vergelijkbare manier gecontroleerd als in Den Bosch, met borden en handhavers die feestgangers zo nodig omleiden. "Dat heeft tot nu toe altijd goed gewerkt, mede door de ontspannen sfeer die er tijdens carnaval in de stad heerst."

Veel carnavalsvierders uit de Randstad in Breda

Ook in Breda konden feestgangers dit weekend rekenen op grote drukte. De gemeente Breda riep op zaterdagavond bezoekers al op om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. Er werden ook veel straten afgesloten.

Dat besluit kon bij sommige inwoners op weinig sympathie rekenen, meldt Breda Vandaag. Er zouden volgens boze Twitteraars wel veel mensen van buiten Breda in de binnenstad aanwezig zijn om carnaval te vieren. Velen van hen zouden uit de Randstad komen.

Burgemeester Paul Depla zegt in reactie op de klachten dat de binnenstad nooit helemaal afgesloten was voor Bredanaars. Naast maatregelen om de drukte in de hand te houden, handhaaft Breda dit jaar een glas- en blikverbod in de binnenstad.