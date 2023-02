Debatavond klimaatactivisten in Amsterdam afgelast wegens 'oproep tot geweld'

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam heeft een debatavond van klimaatactivisten op 7 maart geannuleerd. In de aankondiging "werd geweld als vorm van protest als mogelijkheid besproken", meldt het cultureel centrum.

Het Progressief Café is het platform achter het programma en laat in een reactie weten dat de indruk is ontstaan dat het geweld goedkeurt. "Dat was onhandig geformuleerd en daar nemen wij stevig afstand van."

Op de aankondiging stond de zin 'reflectie over de vraag of we geweld moeten gebruiken om de aanpak van de klimaatcrisis af te dwingen'.