Man (24) overleden na steekpartij in azc Hardenberg, verdachte aangehouden

Een 24-jarige man is zaterdagavond om het leven gekomen door een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) in Heemserveen in de Overijsselse gemeente Hardenberg. Een 23-jarige verdachte is direct aangehouden.

De aangehouden man wordt verdacht van moord dan wel doodslag, meldt de politie zondag. Beide personen verbleven in het azc.

De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding van de steekpartij. Dat komt doordat er nog onderzoek wordt gedaan naar wat er precies is gebeurd, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl.

Bewoners en medewerkers van het azc zijn "erg geschrokken", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor hen is slachtofferhulp aanwezig. "De komende dagen zullen we ons vooral richten op nazorg, hulp en ondersteuning voor de bewoners."

Hoewel het zondag weer rustig is op het azc houdt het COA de veiligheidssituatie de komende dagen goed in de gaten, aldus de woordvoerder.