Weerbericht: Eerst nog wat regen, in de middag droog en af en toe zon

Zondag begint bewolkt en regenachtig, maar de regen trekt geleidelijk naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Het wordt 8 tot 10 graden.

's Middags blijft het op veel plaatsen bewolkt, maar het is wel droog met zo nu en dan ook even wat zon.

Er staat minder wind dan gisteren. De westen- tot noordwestenwind is zwak tot hooguit matig. Wel is het minder zacht dan afgelopen dagen. In het noorden is het maximaal een graad of 8, in het zuiden wordt het ongeveer 10 graden.