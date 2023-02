In beeld Carnavalsfeest barst los in Brabant, Limburg en ver daarbuiten

Het feest kan beginnen, want carnaval is begonnen. Zaterdag barstte het carnavalsfeest los in Brabant, Limburg en andere delen van Nederland. Maar ook ver buiten ons land wordt carnaval gevierd. De feestelijke beelden op een rij.

Stadsprins Stefan I krijgt begeleid vervoer op weg naar het stadhuis van Maastricht. Hij krijgt daar een speciaal cadeau. Foto: ANP

Stefan I ontvangt de sleutel van Maastricht. De prins krijgt hiermee symbolisch voor drie dagen de macht over de stad. Foto: ANP

In Venetië vieren ze carnaval net even iets anders met stijlvolle kostuums en prachtige maskers. Of, zoals deze Venetiaan, met een gewei op. Foto: EPA

In Rio de Janeiro wordt een grote carnavalsparade gehouden. En daar gaat het er wild aan toe. Foto: EPA

Sao Paulo wil Rio de Janeiro de loef afsteken en pakt helemaal groots uit met carnaval. Foto: EPA

In Brazilië vieren bijna 50 miljoen mensen de komende dagen carnaval. Optochten, danseressen en gigantische poppen en praalwagens vullen de straten. Foto: EPA

Ook in Nederland worden er optochten georganiseerd. De verschillende carnavalsgroepen kiezen vaak een actueel thema. Zoals hier in het Brabantse Velp. Foto: Vincent de Groot