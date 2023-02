Goed nieuws Minder vraag fossiele brandstof | Betere kansen voor kinderen met kanker

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: de kans dat kinderen met kanker hun ziekte overleven is de afgelopen dertig jaar flink gestegen. Ook is er positief klimaatnieuws: de vraag naar fossiele brandstoffen stijgt (bijna) niet meer.

Steeds meer overlevingskans voor kinderen met kanker

Kinderen met kanker overleven steeds vaker hun ziekte. Zeker 83 procent van kinderen tot 18 jaar is vijf jaar na hun diagnose nog in leven. De verbetering in overlevingskans is te danken aan ontwikkelingen in de diagnostiek en de behandeling van kinderkanker.

Belangrijk moment voor klimaat: fossiele brandstoffen bijna over piek

De wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen lijkt (bijna) niet meer te stijgen. Dankzij zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's gaat de wereld in de komende jaren minder fossiele brandstoffen gebruiken. "Het is pas de eerste stap in de energietransitie, maar wel een belangrijk moment."

Supersnelle hyperloop weer stapje dichterbij door nieuw ontwerp van TU Delft

Een studententeam van de TU Delft heeft donderdag een nieuw ontwerp van een hyperlooptrein gepresenteerd. Het vervoersmiddel heeft nu een eigen motor en zweeft op de baan. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen met het oog op een toekomstig hyperlooptransportsysteem.

RS-virus weer op z'n retour: 'Gelukkig geen kinderen naar buitenland door drukte'

Het einde van de RS-epidemie is in zicht. "De piek is echt achter de rug", zegt kinderarts Karóly Illy tegen NU.nl. In december lagen de intensivecare-afdelingen voor kinderen nog vol en was de situatie "nijpend". Ook zit er een veelbelovend middel tegen het virus aan te komen.

Gevreesde recessie in Nederland blijft uit: 'We hoeven niet te somberen'

De Nederlandse economie bleek eind vorig jaar toch sterker dan gedacht. In de laatste drie maanden van 2022 groeide de economie met 0,6 procent, na een kleine krimp in het kwartaal ervoor. "De groei zit overal", zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Aangezien de economie dus niet twee kwartalen op rij is gekrompen, is een recessie uitgebleven.

Twaalf dagen na aardbeving worden nog steeds mensen gered

Bijna twee weken na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië worden er nog steeds mensen levend onder het puin vandaag gehaald. Zaterdag werden in de Turkse regio Hatay twee volwassenen gered. Ook de afgelopen dagen werden geregeld mensen, kinderen en dieren in leven onder het puin gevonden.

0:43 Afspelen knop Koe herenigd met Turkse boer na 11 dagen onder puin

