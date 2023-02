Dodelijk vliegtuigongeluk in Kornhorn veroorzaakt door losse kap van cockpit

Het dodelijke ongeluk met een sportvliegtuigje in het Groningse Kornhorn werd twee jaar geleden veroorzaakt doordat de cockpitkap openging tijdens het vliegen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek.

De 75-jarige piloot uit de gemeente Westerkwartier verloor de controle over het toestel, waarna het sportvliegtuigje de grond raakte. Volgens de OVV is het waarschijnlijk dat de kap niet goed was gesloten voordat het vliegtuig opsteeg. Dat gebeurt vaker bij dit type sportvliegtuig. Al twee keer eerder had dit dodelijke gevolgen.

In dit geval lukte het de piloot niet meer om de controle over het toestel terug te krijgen. Volgens RTV Noord had de man genoeg vlieguren op zijn naam staan en was hij een maand voor het ongeluk nog door de medische keuring heen gekomen. Hij zat alleen in het toestel.

De fabrikant van het sportvliegtuig heeft een wijziging in het vlieghandboek voorgeschreven. Die gaat over noodprocedures die de piloot moet volgen mocht de kap tijdens het vliegen opengaan. Ook deed de fabrikant in 2019 de aanbeveling om de kap te vergrendelen met een veiligheidshaak en sensor, zodat die niet meer onbedoeld open kan gaan. De vliegclub, de eigenaar van het vliegtuigje, was hiervan niet op de hoogte.

Een eerder incident met dit vliegtuig van diezelfde vliegclub leidde niet tot bewustwording van dit gevaar, zegt de OVV. "Destijds waren de taken en verantwoordelijkheden, vooral op het gebied van onderhoud, instructie en veiligheid, binnen de vliegclub niet goed duidelijk."

OVV wil dat minister voor meer bewustwording zorgt

De OVV doet twee aanbevelingen om de veiligheid van het vliegen met dit soort vliegtuigjes te vergroten: de fabrikant moet de installatie van de veiligheidshaak en sensor om de kap te vergrendelen verplicht stellen, en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) moet voor meer bewustwording van de veiligheid van dit soort sportvliegtuigjes zorgen.

Betrokken organisaties, eigenaren en piloten hebben volgens de onderzoekers een gedeelde verantwoordelijkheid. Harbers zal hier binnen negentig dagen op reageren.