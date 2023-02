Stellingenpad verkozen tot beste wandelroute van de Benelux

Het Stellingenpad is verkozen tot de beste wandelroute van de Benelux. De route door de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel viel zaterdag in de prijzen bij de Fiets en Wandelbeurs in het Belgische Gent.

Volgens de driekoppige jury, bestaande uit twee wandeljournalisten en een wandelblogger, heeft de route onder andere een "degelijke en praktische bewegwijzering via knooppunten" en "een uitvoerig beschreven historische achtergrond".

Het 260 kilometer lange pad telt vijftien etappes van 12 tot 28 kilometer lang en is uitgestippeld via het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Dat de wandelroute door het Nationaal Park Drents-Friese Wolden en het Nationaal Park Weerribben-Wieden loopt, is volgens de jury "een belangrijk pluspunt".

De route werd gekozen uit een shortlist met vier andere kandidaten: het Betuwepad (Nederland), de GRP 161 Tour du Pays de Bouillon (België), de Heuvelrughike (Nederland) en de National Park Trail (België).