Explosie bij Tilburgse coffeeshop na sluiting van drie maanden

Bij een coffeeshop aan de Tilburgse Gasthuisring was zaterdagochtend rond 4.00 uur een explosie. De politie denkt dat de knal in de wijk Bouwmeester is veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof. De coffeeshop was onlangs weer open na een sluiting door de burgemeester.

Niemand is gewond geraakt. .Op straat ontstond een kleine brand na de knal. Een omstander bluste deze.

Volgens de politie zagen getuigen na de explosie iemand in donkere kleding wegrennen in de richting van de Jan Heijnsstraat. Deze persoon zou een voorwerp hebben gegooid naar het gebouw. De politie heeft nog naar de dader gezocht, maar zonder resultaat.