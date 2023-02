Boeren aan het woord: 'Vanuit kabinet komt maar geen duidelijkheid'

Om kwetsbare natuur te beschermen, moet het kabinet de hoeveelheid stikstof drastisch verlagen. Dat heeft grote gevolgen voor veehouders. Zij moeten minder koeien en varkens gaan houden. NU.nl sprak sinds afgelopen zomer meerdere boeren in verschillende situaties. Vandaag spreken we boer Harrald Helmers uit Giethoorn opnieuw over het perspectief dat maar blijft ontbreken.

"Qua duidelijkheid zijn we net zo ver als vier jaar geleden", zegt Helmers, die 130 koeien heeft. "Ik ben nu 38. Normaal zijn dit de jaren waarin het moet gebeuren. Maar je weet nu gewoon niet welke kant je op moet."

En zo geldt dat voor vrijwel alle boeren. Een nieuwe stal? Extra vee? Nieuw materieel? Aan investeren zit een risico en dat is op dit moment wel erg groot.

"Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus met dat soort investeringen ben ik nu terughoudend", vertelt Helmers. "Eigenlijk staat de agrarische sector al vier jaar stil."

'Je kunt mensen toch niet jaar op jaar laten zweven?'

Helmers is niet het type boer dat koste wat het kost op de huidige manier door wil blijven boeren en van de daken schreeuwt dat hij tegen verandering is. Hij is blij met zijn bedrijf zoals dat nu is, al blijven investeringen nodig om het modern te houden.

"Maar als de maatschappij of volksvertegenwoordigers vinden dat dat niet meer kan, dan ga ik dat in m'n eentje toch niet tegenhouden."

Wel frustreert het hem dat die duidelijkheid nog altijd ontbreekt. "Er is geen koers, geen duidelijkheid, er is niks." Dat gevoel merkt hij ook bij andere boeren. "Mensen vragen zich af: ben ik hier volgend jaar nog? Ik snap dat er veel belangen zijn. Maar je kunt mensen toch niet jaar op jaar zo laten zweven?"

Wij houden met ons bedrijf tien tot vijftien mensen fulltime aan de gang. Maar dat wordt niet gezien.

Harrald Helmers, boer

Voor veel boeren is de kloof tussen de beleidsmakers en de agrarische sector een ergernis. Een kloof die stikstofbemiddelaar Johan Remkes ook al aanstipte. Het gevoel leeft sterk dat regels van bovenaf worden opgelegd, zonder dat erover is nagedacht of dat praktisch uitvoerbaar is.

"Als je mensen in de Randstad spreekt, zeggen ze: 'Qua werkgelegenheid kun je beter een industrieterrein hebben dan jullie met je boerderijtje.' Maar daar hangen wel heel veel mensen aan vast. Wij houden met ons bedrijf tien tot vijftien mensen fulltime aan de gang. Bij de bank, het loonbedrijf, voerleverancier, melkfabriek, transport. Maar dat wordt niet gezien."

De koeien in de stal van Harrald Helmers. Foto: Job van der Plicht

Provincie Overijssel weet het ook niet

Begrip voelt Helmers wel van de bestuurders van de provincie Overijssel. De provincies moeten het stikstofbeleid uiteindelijk uitvoeren, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de regelgeving uit Den Haag.

Onlangs bezochten enkele beleidsmakers van de provincie de boerderij in Giethoorn. Helmers vroeg of ze verwachten dat hij op de huidige locatie kan blijven boeren. "Ze zeiden dat ze niet inzagen waarom dat niet kan", vertelt Helmers. "Maar als je vervolgens vraagt of ze daarvoor willen tekenen, kun je garantie tot aan de deur krijgen. Niemand weet het, zelfs bestuurders niet."