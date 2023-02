Oud-advocaat Oscar Hammerstein nu definitief uit vak geschrapt na klachten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Hof van Discipline heeft oud-advocaat Oscar Hammerstein definitief geschrapt uit zijn vak. Dat deed het hof na meerdere klachten, onder andere van Peter R. de Vries.

De klachten gingen onder meer over het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Hammerstein lekte de naam van De Vries, vertrouwenspersoon van kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B., aan Telegraaf-journalist John van den Heuvel.

Andere klagers waren Nabil B. zelf en advocaat Khalid Kasem (momenteel tv-presentator). Zo verstrekte Hammerstein details over B. en over de Marengo-zaak in een interview met het AD, waarmee hij volgens het hof zijn geheimhoudingsplicht schond.