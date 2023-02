Weekendweerbericht: Carnavalsweekend begint regenachtig en winderig

Het carnavalsweekend begint nat en met veel wind, meldt Weerplaza. Maar het lijkt erop dat het weer zondag, tijdens de vele carnavalsoptochten, een stuk beter wordt.

Vrijdag zorgt een stormdepressie op de Noordzee voor onrustig weer in delen van het Verenigd Koninkrijk, waar de storm de naam Otto heeft gekregen. Ook in Nederland zorgt dat voor een stevige wind. Die wind waait vlak aan zee en op de Waddeneilanden met een windkracht 7.

Een paraplu of poncho is ook geen overbodige luxe zaterdag. Een storing trekt namelijk van het westen naar het oosten, waardoor het een paar uur aaneengesloten kan gaan regenen. Maar echt plenzen zal het in het algemeen niet, zegt Weerplaza. In de middag zijn er ook droge perioden, met name in het westen van Nederland. Het wordt 9 tot 12 graden.