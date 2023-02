De vrouwelijke Prins Carnaval maakt opmars in Nederland en ze komt niet alleen

In de carnavalsstreken van Nederland staan steeds meer vrouwen op als Prins Carnaval. De komende dagen hebben zij de sleutel van hun woonplaats in handen, terwijl het van oudsher altijd een man was die deze rol vervulde. Ook in de Raad van Elf druppelen de vrouwen binnen.

Het geslacht van Prins Carnaval is in Waalre al jaren geen onderwerp meer van gesprek, ziet raadslid en voormalige carnavalsprins Tanja de Leeuw. Ze ziet ook in de omliggende dorpen dat er vrouwen opstaan als prins, dan wel prinses. "Alleen in Eindhoven heb ik er nog nooit eentje gezien."

De Leeuw werd in 2006 een van de eerste vrouwelijke Prins Carnaval van Nederland. "Het duurde wel wat langer met lobbyen voordat het zover was", vertelt ze aan NU.nl. "Maar echte weerstand was er niet."

In de tijd dat De Leeuw de functie betrad, heette het nog Prins Carnaval, ongeacht het feit dat ze geen man is. "Net als burgemeester of minister is Prins Carnaval onzijdig", legt ze uit. Toch spreken Waalrenaren inmiddels wel van een prinses als er een vrouw staat.

Venlo krijgt voor het eerst een prinses

Vera Tax, in het dagelijks leven Europarlementariër, is dit jaar de eerste Prinses Carnaval ooit in Venlo bij carnavalsvereniging de Gaaskaetel. Tax heeft zelf "geen idee" waarom dit zo lang heeft geduurd. "Toen de eerste carnavalsvereniging van Venlo in 1842 werd opgericht hadden vrouwen nog geen kiesrecht, maar dat is nu anders."

Tax is "heel trots dat het glazen plafond aan diggelen is" door haar komst. De reacties zijn volgens de prinses heel positief. En zij is niet de enige vrouwelijke nieuwkomer. Vanaf dit jaar zitten er ook voor het eerst drie vrouwen in de Raad van Elf, het bestuur van een carnavalsvereniging. Dat was voor Tax een vereiste. "Ik wilde niet dat er eenmalig een prinses was, het moest iets blijvends zijn."

Bij carnavalsvereniging De Beerpiëp in Tegelen, eveneens in de gemeente Venlo, is dit jaar ook voor het eerst een prinses. En zij heeft twee vrouwelijke adjudanten, laat voorzitter Léon van Deur weten. "Eindelijk!" was volgens hem de meest gehoorde reactie. Van Deur denkt dat dit voorbeeld "vast en zeker" navolging krijgt, maar "vrouwen in de rol van vorst, de spreekbuis van de vereniging, of in de Raad van Elf, zijn nog steeds een zeldzaamheid."

De Schottelzakken in Over d'n Dam, een verzamelnaam voor vijf dorpen tussen Ravenstein en Oss, hebben al sinds het jaar 2000 prinsessen, laat voorzitter Johan Kuijpers weten. Wel heeft er volgens hem dit jaar een kentering plaatsgevonden, er zitten namelijk voor het eerst twee vrouwen in de Raad van Elf.

Den Bosch staat officieel geen prinses toe

In Den Bosch, de stad die tijdens carnaval luistert naar de naam Oeteldonk, zijn er officieel geen prinsessen toegestaan. Wel is er de onofficiële vereniging Prinses Carnaval, die dit jaar voor de derde keer zelf een Prinses Carnaval heeft uitgeroepen.