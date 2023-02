Carnavalssteden treffen maatregelen om drukte in goede banen te leiden

Steden in Noord-Brabant en Limburg maken zich op voor het carnavalsweekend. Zo worden verschillende maatregelen genomen om de drukte, die deels wordt veroorzaakt door feestvierders uit andere delen van het land, onder controle te houden. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch aan NU.nl weten.

Den Bosch is populair onder carnavalsvierders uit de rest van het land. De Brabantse gemeente verwacht komend weekend in totaal zo'n 250.000 feestvierders. "We gebruiken bebording, zetten straten af, er is cameratoezicht en er zijn voldoende beveiligers, politieagenten en boa's op de been", zegt een woordvoerder.

Veel bezoekers trekken naar de Korte Putstraat in Den Bosch - een steeg met veel horeca die aan twee kanten toegankelijk is, zonder tussenliggende vluchtroutes. De woordvoerder meldt dat de maatregelen die in de hele stad gelden "afdoende" zijn, ook voor de Korte Putstraat.

Maastricht verwacht ook een druk carnavalsfeest in de stad. De drukte wordt daar op een vergelijkbare manier gecontroleerd als in Den Bosch, met borden en handhavers die feestgangers zo nodig omleiden. "Dat heeft tot nu toe altijd goed gewerkt, mede door de ontspannen sfeer die er tijdens carnaval in de stad heerst."

De drukste plek in Maastricht is het Vrijthof, waar plek is voor 20.000 tot 25.000 mensen. Dat is ongeveer een kwart van het totale aantal bezoekers dat de stad per dag verwacht tijdens het volksfeest.

Voor het eerst een glas- en blikverbod in Breda

Ook de gemeente Breda verwacht dit weekend veel feestvierders in de stad. "Het wordt prachtig weer, dus we zijn voorbereid op een drukke carnaval", laat een woordvoerder weten.