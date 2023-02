Weerbericht: Een regenbestendige outfit voor carnaval is geen overbodige luxe

Vrijdag zijn vooral de zuidelijke provincies al in carnavalssferen, maar ook zij ontkomen niet aan zware bewolking en buien. Even de optocht kijken en daarna gauw naar binnen voor een drankje.

De dag begint zwaar bewolkt. Met name in het oosten kan af en toe al lichte motregen vallen. In de loop van de dag worden dat echte regenbuien, die vanuit het noorden over het hele land trekken.