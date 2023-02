Hulp voor leraren bij Holocaustlessen om Jodenhaat tegen te gaan

Delen via E-mail

Docenten krijgen hulp bij het lesgeven over de Holocaust. Ook krijgen ze tips over wat te doen als leerlingen de systematische genocide op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkennen. Dat zegt Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), tegen NU.nl.

Dat is juist nu extra hard nodig, zegt Verdoner, omdat rechts-extremisten steeds meer proberen antisemitisme te normaliseren in de maatschappij. "Jongeren zijn daar gevoelig voor."

Als voorbeeld noemt de regeringscommissaris de antisemitische leuzen die rechts-extremisten begin februari projecteerden op het Anne Frank Huis. "Daarom moeten we nu handelen tegen het verspreiden van dit antisemitische gedachtegoed."

Verdoner lanceert het zogenoemde steunpunt Holocausteducatie en antisemitisme samen met de gemeente Amsterdam. In de hoofdstad zullen de eerste proeven met lesmethoden en ondersteuning aan docenten plaatsvinden.

De belangrijkste adviseur van het kabinet over antisemitismebestrijding hoopt dat de rest van het land "zo snel mogelijk" zal volgen. "Er is een grote noodzaak."

Scholen en leraren kunnen via het steunpunt lespakketten aanvragen en gastdocenten uitnodigen. Ze kunnen leren wat werkt bij het voeren van een gesprek in de klas als leerlingen de Holocaust ontkennen. Ook krijgen ze tips voor nuttige excursies.

Verdoner geeft docenten nu al de tip om lessen over de Holocaust te geven aan de hand van persoonlijke verhalen over mensen uit de regio van de school die die periode hebben meegemaakt.

"Bij voorkeur iemand van dezelfde leeftijd als de leerlingen. Daardoor wordt het voor hen eerder het verhaal over een persoon uit hun omgeving, die ook hun vriend of vriendin had kunnen zijn."