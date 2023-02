Parkeren is weer flink duurder geworden: in deze steden betaal je de hoofdprijs

Parkeren in de binnenstad is dit jaar weer flink duurder geworden. Amsterdam blijft de duurste stad met een gemiddelde parkeerprijs van zo'n 7,50 euro per uur. Die prijs kan in parkeergarages oplopen tot 10 euro per uur.

Centrumparkeren.nl en parkerenindestad.nl hebben parkeerprijzen in alle Nederlandse steden met elkaar vergeleken. De top vijf bestaat verder uit Utrecht (6,64 euro), Den Haag (6,50 euro), Haarlem (5,80 euro) en Rotterdam (5,52 euro). In Rotterdam steeg de gemiddelde parkeerprijs het afgelopen jaar met zo'n 30 procent.

Ten opzichte van 2018 steeg de gemiddelde parkeerprijs in de grootste 22 steden ook met ruim 29 procent. Den Haag is de dubieuze uitschieter. Daar is de parkeerprijs sindsdien met 141 procent gestegen.

In Hilversum en Hengelo ging de parkeerprijs het afgelopen jaar niet omhoog, melden de websites. Hengelo blijft daarmee landelijk gezien een van goedkoopste parkeersteden van Nederland, met een gemiddelde prijs van zo'n 1,90 euro per uur.

In steeds meer steden probeert het gemeentebestuur volgens parkerenindestad.nl auto's uit de binnenstad te weren. Zo zijn er dagkaarten ingevoerd in Leiden, Amstelveen, Alkmaar, Delft, Dordrecht, Deventer en Tilburg. Voor mensen zonder parkeervergunning is het kopen van een dagkaart verplicht om in de binnenstad te parkeren.

Gemiddeld kost zo'n dagkaart 23,20 euro. Deze gemeenten vinden dat parkeren in de binnenstad voor inwoners en hun bezoekers is.

