Actievoerders tegen foie gras zijn veroordeeld maar krijgen geen straf

Zes actievoerders die protesteerden tegen foie gras op de menukaart van een Utrechts restaurant hebben zich schuldig gemaakt aan "lokaalvredebreuk". Dat laat de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdag weten. De groep bezette in januari het restaurant en weigerde te vertrekken. Het zestal krijgt geen straf.

Op vrijdag 6 januari bezetten de actievoerders van de actiegroep Active for Justice het restaurant Bistronome Des Arts in de Domstad. Ze riepen leuzen en een deel maakte zich vast aan het meubilair van het restaurant. De zes, die tussen de 21 en 38 jaar zijn, wilden niet vertrekken. Ook niet na herhaaldelijke oproepen van de eigenaresse van het etablissement en de politie.

De actiegroep protesteerde omdat foie gras in het restaurant werd geserveerd. Dat is de lever van vetgemeste ganzen of eenden. De productie van foie gras is in Nederland verboden, maar het importeren van deze lever uit bijvoorbeeld Frankrijk niet. Ook de verkoop is toegestaan.