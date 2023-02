Amsterdam vreest overlast door staking vuilophalers en doet beroep op bewoners

Vanaf komende maandag gaan vuilnisophalers in Amsterdam een week staken. Dat is niet voor het eerst: in 2010 zorgden bergen met afval op straat al voor veel stank en ratten. De gemeente Amsterdam laat aan NU.nl weten dat ze veel overlast verwacht, maar weinig kan doen.

"Onze medewerkers staken, dus als afval op straat belandt, kan dat niet worden opgehaald", zegt een woordvoerder. De gemeente vraagt Amsterdammers om hun vuilnis - indien mogelijk - langer in huis te houden en niet op straat te zetten.

"Natuurlijk verwachten we dat de staking overlast veroorzaakt voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers", zegt de woordvoerder. Als er gevaar dreigt voor de openbare orde, veiligheid of volksgezondheid, kan een calamiteitenteam optreden.

De vuilnisophalers leggen het werk neer om een betere cao af te dwingen. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 10 tot 12 procent. Eerder werd al gestaakt door vuilnisophalers in andere steden, zoals Utrecht en Rotterdam. Daar bleef hele grote overlast van stank en ongedierte uit.

De Amsterdamse staking in 2010 duurde ruim twee weken. In de hele stad lag het vuilnis opgestapeld, op sommige plekken zelfs metershoog. Als gevolg daarvan hadden veel inwoners last van ratten, die zich verzamelden rondom de hopen afval.