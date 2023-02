Geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam door defect spoor

Een spoor tussen Den Haag Hollands Spoor (HS) en Rotterdam is defect. Daardoor rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. Dat duurt naar verwachting tot ongeveer 16.00 uur, meldt NS.

In de nacht van woensdag op donderdag is een scheurtje ontdekt in een wissel bij Schiedam. Vanaf 10.00 uur wordt die wissel vervangen en is er geen enkel treinverkeer mogelijk, zegt ProRail.