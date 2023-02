Politie treft maatregelen vanwege 'reëel gevaar' Chinese spionagetechnieken

De Nationale Politie heeft extra maatregelen genomen wat betreft de inzet van drones die (deels) van Chinese makelij zijn. Dat gebeurt naar aanleiding van de vermeende Chinese spionageballon boven de Verenigde Staten.

De politie houdt rekening met spionage via Chinese drones die door Nederland worden gebruikt. Het inzetten van dergelijke drones is eruggeschroefd. Het gevaar is reëel, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten aan De Telegraaf.

Om wat voor maatregelen het gaat, wil de politie niet zeggen. "We zijn ons bewust van het risico op spionage", zegt de woordvoerder, die bevestigt dat de drones minder worden ingezet.

"De ontwikkelingen staan niet stil. We houden deze nauwlettend in de gaten en passen onze maatregelen zo nodig daarop aan." Ze benadrukt dat de politie geen Chinese besturingsapps voor de drones gebruikt.

De politie zette in het afgelopen jaar 2.350 keer een drone in voor handhaving, opsporing en hulpverlening. Dat is ruim twee keer zoveel als het jaar ervoor. Ook die van het Chinese technologiebedrijf Da Jiang Innovations (DJI) werden gebruikt.