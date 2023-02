Weerbericht: Druilerige dag, met veel (mot)regen en bewolking

Donderdag is een druilerige dag. Er valt in het hele land bijna voortdurend regen. Die regen is ook nog eens vies, vanwege een wolk Saharazand.

's Ochtends motregent het op veel plaatsen. Die buien trekken vanuit het westen richting het oosten over het hele land.

In de middag blijft de bewolking hangen, maar wordt het op de meeste plekken droog. Behalve in het westen, daar kan het in de loop van de middag weer gaan (mot)regenen. Het wordt zo'n 9 graden.

's Avonds regent het opnieuw overal in het land. Aan zee staat een vrij krachtige wind, landinwaarts is de wind matig.