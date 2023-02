88,9 miljoen euro opgehaald voor Turkije en Syrië na actiedag Giro555

Er is na de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië zo'n 88,9 miljoen euro ingezameld op Giro555. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in het actiecentrum in Beeld & Geluid in Hilversum.

"Het is overweldigend hoeveel geld er gegeven is door heel Nederland", reageert Giro555-actievoorzitter Michiel Servaes. "Er zijn zo ongelooflijk veel mensen in actie gekomen door ons panel te bellen of online te doneren, maar ook door het hele land zijn acties opgezet door jong en oud. En al dat geld is hard nodig en wordt goed besteed aan de noodhulp in Turkije en Syrië. Giro555 blijft open voor de slachtoffers van de aardbeving."

De teller stond even na 19.00 uur al op ruim 54,7 miljoen euro en liep in de avond verder op. Aan het begin van de middag was de tussenstand 41,9 miljoen euro en de actiedag begon met een bedrag van ruim 28,6 miljoen euro.

De nationale actiedag van Giro555 voor aardbevingsslachtoffers begon om 5.55 uur in Beeld & Geluid. Zo'n tweehonderd bekende Nederlanders en vertegenwoordigers van de Turkse en Syrische gemeenschap hielpen mee in het belpanel of op sociale media.

Een van de mensen die meehielp in het belpanel, is staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Ze zei meerdere mensen aan de telefoon te hebben gesproken, onder wie iemand van negentig die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt en iemand die uit Bosnië en Herzegovina kwam en de oorlog daar had meegemaakt.