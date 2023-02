Drie vrouwen uit Vlaardingen verdacht van illegale handel in honderden puppy's

De politie heeft woensdagochtend drie huiszoekingen gedaan in Vlaardingen in een onderzoek naar illegale puppyhandel. Drie vrouwen van in de dertig zijn anderhalf jaar lang in de gaten gehouden en worden verdacht van illegale handel in honderden zogenoemde pomeriaanpups.

De politie verdenkt de vrouwen ervan de pups uit Bulgarije te hebben gehaald, waarna ze vervolgens in Nederland werden verkocht via onder meer Marktplaats. Vermoedelijk werden de dieren te jong bij de moederhond weggehaald en werden ze niet ingeënt. Ook denkt de politie dat de verhandelde dieren geen dierenpaspoort en gezondheidspaspoort hebben.

Dat laatste paspoort is van belang omdat bij het ontbreken ervan een risico kan ontstaan voor de volksgezondheid. Dat kan gebeuren als er bijvoorbeeld hondsdolheid aanwezig is bij de dieren.

Maar ook de gezondheid van pups zelf loopt gevaar als de dieren illegaal worden verhandeld, schrijft de politie. Bijvoorbeeld door een grote kans op ziekte en door slechte leefomstandigheden bij moederhonden.

Een pomeriaan, ook wel een dwergkeeshond genoemd. Foto: Getty Images

Bij huiszoekingen zijn vier pups gevonden

De politie kwam de vrouwen op het spoor in een onderzoek dat is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat onderzoek volgde na een aangifte tegen een van de vrouwen, gedaan door dierenrechtenorganisatie House of Animals.

Bij de huiszoekingen van woensdag zijn in totaal vier puppy's aangetroffen. De dieren hebben een slechte gezondheid en kampen met darmklachten. Een dierenarts van de NVWA heeft de honden nagekeken. Voor alle vier wordt een nieuw onderkomen gezocht.