Van Lienden tipte partner over kwijtraken gevoelige info en houdt zelf info achter

"Get your shit in order", zei Van Lienden op 28 februari 2022 tijdens een telefoongesprek met medeverdachte Camille van Gestel. "Je bent vanaf 12.00 uur verdachte van oplichting samen met ons. Het betekent ook dat je mag verwachten dat vanaf 12.00 uur ook echt onderzoek, opsporingsmiddelen gebruikt kunnen worden. En als ze dat doen, dan is dat meestal vrij kort nadat dit bekend wordt gemaakt."

Van Lienden sommeerde Van Gestel zijn laptops, telefoons en harde schijven door te nemen. "Wij gaan zelf onze spullen wegbrengen bij de advocaat. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Sywert van Lienden Blijf met meldingen op de hoogte

Inmiddels is gebleken dat Van Lienden al die tijd al op zoek was naar enorme winst. "We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair", bleek eerder al uit bandopnames die de Volkskrant in handen kreeg. "In ieder geval is één eis dat we gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit serieus voor geen goud vrijwillig doen."