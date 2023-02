OM eist acht jaar en tbs voor dodelijke steekpartij in jeugdgevangenis

Tegen de negentienjarige Gerard S. uit Den Haag is woensdag een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist vanwege het dodelijke steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Bij het steekincident kwam de negentienjarige Louc uit Enschede om het leven.

De steekpartij vond plaats in de keuken van de groepsruimte van de gevangenis. S. had van de groepsbegeleider een koksmes gekregen om een ui mee te snijden.

S. zou een medegedetineerde in zijn arm en borst hebben gestoken na een woordenwisseling. Louc zou tussenbeide zijn gesprongen en werd daarbij dodelijk in de borst geraakt. Ook zou S. in de richting van twee groepsleiders hebben gestoken.

S. voelde zich naar eigen zeggen bedreigd door de twee medegedetineerden met wie hij ruzie had, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Breda. Volgens S. werd hij gepest, gekleineerd, genegeerd en geslagen. Maar daar zijn volgens de officier van justitie geen aanwijzingen voor.

Na de dodelijke steekpartij in Breda is onder meer besloten dat voorlopig geen scherpe messen meer worden gebruikt in jeugdgevangenissen.

S. lijdt aan persoonlijkheidsstoornis

Het steekincident heeft diepe indruk gemaakt op de medewerkers van de jeugdgevangenis. "Het beeld van het mes kreeg ik niet meer van mijn netvlies", zei een groepsbegeleider in zijn slachtofferverklaring.

S. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij is een groot gevaar voor anderen en dient langdurig behandeld te worden, zei de officier van justitie.

Loucs moeder noemde de verdachte "een tikkende tijdbom". De vader zei: "Je hebt ons gezin verscheurd en het licht in ons leven gedoofd."

S. noemde het "verschrikkelijk wat zich die dag heeft plaatsgevonden". Hij heeft "verschrikkelijk veel spijt". S. herhaalde dat het niet de bedoeling was. "Ik had het gevoel mezelf te moeten beschermen."

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de rechtbank geadviseerd om S. te berechten op basis van het volwassenenstrafrecht. Daar zou hij meer baat bij hebben dan bij jeugd-tbs.