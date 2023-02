Steeds meer overlevingskans voor kinderen met kanker

De kans dat kinderen met kanker hun ziekte overleven is de afgelopen dertig jaar flink gestegen. Zeker 83 procent van kinderen tot 18 jaar is vijf jaar na hun diagnose nog in leven. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Toch is er volgens de onderzoekers nog een hele weg te gaan.

De verbetering in overlevingskans is te danken aan ontwikkelingen in de diagnostiek en de behandeling van kinderkanker, schrijft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in een persbericht. Tumoren worden beter herkend en de behandeling kan worden toegespitst op de soort en de ernst van de tumor.

In de jaren negentig was 73 procent van de kinderen met kanker na vijf jaar nog in leven. Twintig jaar later is dat dus 83 procent. De overlevingskans is met 95 procent het hoogst bij lymfeklierkanker, netvlieskanker en kiemceltumoren (kanker aan de geslachtscellen).

Toch zijn we er volgens Henrike Karim-Kos nog niet. Zij is onderzoeksleider in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. "Het is bemoedigend om te zien dat de overleving van kinderen met kanker in de lift zit, maar er is nog een hele weg te gaan".

Kanker nog steeds meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen

Kanker is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. In 2021 overleden zestig kinderen jonger dan twintig jaar aan de gevolgen van kanker. De meeste kinderen overlijden aan de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland: leukemie of een hersentumor.

Kinderkanker is anders dan kanker bij volwassenen. Sommige soorten komen alleen bij kinderen voor. De tumoren ontstaan dan in zogenoemde voorlopercellen. Dat zijn cellen die bij volwassenen niet of nauwelijks meer voorkomen. Een voorbeeld is netvlieskanker, waarbij de tumor alleen kan ontstaan als het netvlies in het oog nog groeit.