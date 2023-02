Verkoper van Middel X verdacht van hulp bij zelfdoding van tien mensen

Justitie verdenkt een verkoper van het dodelijke Middel X van hulp bij zelfdoding bij tien mensen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De 29-jarige Alex S. uit Eindhoven zou in drie jaar tijd meerdere pakketjes met het zelfdodingsmiddel hebben verkocht.

Justitie verdenkt S. ook van het witwassen van 90.000 euro, het bezit van een medicijngroothandel en het bezit van 3.300 tabletten zonder vergunning. De man is geen arts of apotheker. Met het geld dat hij verdiende door de verkoop van Middel X betaalde hij zijn levensonderhoud.

De man werd in juli 2021 opgepakt, maar is momenteel onder voorwaarden op vrije voeten. Het onderzoek begon in mei van dat jaar nadat een vrouw uit Best aan het middel was overleden. In het huis van de vrouw werden het middel en gegevens gevonden die leidden naar S.