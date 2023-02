DNA-spoor is eerste aanwijzing dat omgebrachte Gino in huis van verdachte was

In het huis van Donny M. zijn DNA-sporen van de omgebrachte Gino gevonden, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Die vormen het eerste ondersteunende bewijs dat de negenjarige jongen in het huis van de verdachte is geweest.

Dat maakte het OM woensdag bekend op een inleidende zitting in de rechtbank van Limburg. De officier van justitie voegde eraan toe dat de kracht van het DNA-bewijs nog wel moet worden onderzocht.

Het spoor, dat werd gevonden op een deurknop in de badkamer, ondersteunt M.'s verhaal dat hij Gino in zijn huis heeft omgebracht. De officier noemde het ontbreken van bewijs op de vorige zitting nog "opvallend".

In de badkamer zijn ook druppels vloeistof met daarin sporen van MDMA en de werkzame stof in kamagra (een soort viagra) gevonden. Die stoffen zijn ook aangetroffen in het bloed van Gino en in vloeistof in zijn mond. Alleen over het moment van toedienen van de drugs bestaan nog twijfels.

Gino verdween op 1 juni terwijl hij aan het buitenspelen was in Kerkrade. De politie zocht samen met onder anderen honderden vrijwilligers naar de jongen. M. werd op 4 juni opgepakt in zijn woning in Geleen. Niet veel later leidde hij agenten naar het lichaam van het kind.

Tijdens de eerste zitting in de zaak vertelde de verdachte dat hij het kind heeft meegenomen naar zijn woning, hem vervolgens drugs en kamagra heeft toegediend en hem daarna seksueel heeft misbruikt. Het kind is daarna gewurgd en gesmoord, was de conclusie na sectie op het lichaam van Gino.

Rapport van Pieter Baan Centrum is nog niet klaar

M. wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019. Hij werd eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen.

De verdachte is opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek. Het rapport hierover is nog niet afgerond.