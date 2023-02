'Stofpluimpje' van Saharazand komt deze kant op, was de auto nog even niet

Delen via E-mail

Nederland krijgt vanaf woensdag te maken met een wolk Saharazand die over het land trekt. Die is niet schadelijk, maar Weerplaza adviseert mensen om een paar dagen te wachten met het wassen van de auto.

De stofdeeltjes kunnen de komende dagen via buien voor vieze autoruiten en tuinmeubelen zorgen. "Maar we hebben het weleens zwaarder gezien, dit is eigenlijk een stofpluimpje", zegt Weerplaza tegen NU.nl.