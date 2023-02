Nederland gaat in Petten voor het eerst sinds 1973 nieuwe kernreactor bouwen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft goedkeuring voor de bouw van een nieuwe reactor voor medische isotopen in het Noord-Hollandse Petten. Het is voor het eerst in decennia dat er een vergunning wordt verleend voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.

De Pallas-reactor moet de verouderde Hoge Flux Reactor in Petten gaan vervangen. De reactor gaat medische en industriële isotopen maken en nucleair technologisch onderzoek doen. De verouderde reactor moest vorig jaar wekenlang dicht na lekkage.

De huidige proefreactor in Petten, in de gemeente Schagen, is ongeveer zestig jaar oud. Petten is een van de belangrijkste leveranciers van medische isotopen ter wereld. Door de komst van de Pallas-reactor kan Nederland minstens de komende vijftig jaar doorgaan met de productie van die isotopen. Het is de bedoeling dat tussen 2026 en 2030 er een transitiefase is van de Hoge Flux Reactor naar Pallas.

Radioactieve stoffen worden onder meer gebruikt bij medische diagnoses. Dat gebeurt met scans bij kankerpatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker.

Ook Rijkswaterstaat heeft een vergunning verleend. Die is nodig omdat de reactor water uit het Noordhollandsch Kanaal gaat gebruiken als koelwater. Het koelwater is niet-radioactief en wordt geloosd in de Noordzee.

De vergunningen liggen nog tot 30 maart ter inzage. Tot en met die datum is het mogelijk om tegen deze vergunningen beroep in te dienen bij de Raad van State.