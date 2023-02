Code geel in noordelijke provincies vanwege dichte mist tijdens ochtendspits

Opnieuw heeft een deel van het land last van dichte mist. In de noordelijke provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe is tot in de loop van de ochtend code geel van kracht.

Volgens het KNMI kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. In de ochtend lost de mist geleidelijk op.

De ANWB verwacht geen extreem drukke ochtendspits op de weg, maar raadt weggebruikers wel aan goed op te letten.

In de afgelopen dagen was code geel vaker van kracht, omdat er plaatselijk sprake was van dichte mist.

