Vereniging mag eenmalig gaan zoeken naar mogelijke nazischat in Ommeren

De Historische Kring Kesteren mag van de gemeente Buren eenmalig zoeken naar de vermeende nazischat in het dorp Ommeren. De lokale geschiedkundige vereniging moet het graafwerk wel laten doen door een erkend archeologisch bureau.

Buren wilde eerder nog niets weten van graafwerk naar de mogelijke nazischat. Over die schat, waarin onder meer sieraden, edelstenen en munten zouden zitten, werd gespeculeerd nadat het Nationaal Archief een schatkaart openbaar had gemaakt. Ondanks een verbod kwamen meerdere schatgravers naar het dorp in de Betuwe en zochten daarbij zelfs op particuliere grond.

"Als er goed onderzoek is gedaan en is samengewerkt met professionele opgravers, kan de gemeente erop vertrouwen dat dit een eenduidig antwoord geeft op de vraag naar de schat", zegt een woordvoerder. Als de schat niet wordt gevonden, is het afgelopen. "Het is hoe dan ook een mooi einde aan het verhaal", vindt de gemeente.