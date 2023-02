OM: Nederlandse IS’er dwong jezidivrouw tot schoonmaken en koken

Hasna A. liet een jezidivrouw onder meer schoonmaken en eten koken. De voormalig IS-vrouw wordt ervan verdacht dat ze de jezidivrouw als slaaf gebruikte. Dat zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank van Rotterdam tijdens een eerste inleidende zitting. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland voor de rechter moet komen voor een misdrijf tegen de jezidi's.

Daarnaast moest de jezidivrouw (ze wordt om privacyredenen Z. genoemd) ook meerdere uren voor het zoontje van A. zorgen, stelt het Openbaar Ministerie (OM). "Het betrof gedwongen arbeid", aldus de officier van justitie. Het gebeurde allemaal in 2015.

De jezidi's zijn een religieuze en etnische Koerdische minderheid die vooral in Noord-Irak leven. Daar werden ze vanaf 2014 aangevallen door IS.

Honderdduizenden jezidi's vluchtten de bergen in. Duizenden mannen werden vermoord en de vrouwen en kinderen werden gevangen genomen en soms misbruikt.

Z. moest als slavin werken, terwijl A. zou hebben geweten wat er met de jezidi's was gebeurd. "Islamitische Staat heeft genocide gepleegd op de jezidi's", zei de officier van justitie.

"De jezidi-gemeenschap is totaal ontwricht. Overlevenden zijn gevlucht en levenslang getraumatiseerd. IS is met de jezidi omgegaan alsof het rechteloze voorwerpen waren, waarmee je kan doen en laten wat je wil", vervolgde de officier van justitie.

Volgens het OM keurde A. het gevangen nemen van jezidi goed en noemde ze Z. een ongelovige.

Advocaat ontkent dat A. vrouw als slaaf gebruikte

Volgens de advocaat van A. heeft ze de jezidivrouw niet als slaaf gebruikt. Z. zou als gast in de woning van een kennis hebben verbleven en dat moest van haar man. "Ze ontkent dat ze de jezidivrouw opdrachten heeft gegeven", zegt de advocaat.

De 31-jarige A. is geboren in Enschede en vertrok in 2015 naar Syrië en Irak om daar lid te worden van IS. Ze nam haar vierjarige zoontje mee en kreeg na haar vertrek nog twee kinderen.

Dinsdag werden nog zes andere zaken tegen voormalig IS-vrouwen behandeld. Een van de vrouwen wordt onder meer verdacht van plundering, wat een internationaal misdrijf is.