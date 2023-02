Krimpende veestapel scheidde in 2022 iets minder stikstof uit

Dieren in Nederland hebben vorig jaar iets minder stikstof uitgescheiden dan een jaar eerder. Het gaat om een daling van 1,2 procent, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. De uitscheiding van stikstof was 465 miljoen kilo. Dat is bijna 5 procent onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie voor Nederland heeft vastgesteld.

In 2022 bleef de stikstofuitscheiding in de mest van onder meer koeien, varkens en kippen 24 miljoen kilo onder het stikstofplafond. Volgens die nieuwe richtlijn mag de totale uitscheiding van stikstof maximaal 489,4 miljoen kilo zijn.

Stikstofuitscheiding is iets anders dan stikstofuitstoot. Bij uitscheiding gaat het om alle stikstof die een dier uitplast en -poept. Stikstofuitstoot is alle stikstof die daarbij vrijkomt naar de lucht. De totale uitscheiding is dus veel groter dan de uitstoot.

Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 47 miljoen kilo.

Richtlijnen voor stikstofuitstoot Nederland moet zich houden aan de Nitraatrichtlijn: voor het gebruik van dierlijke mest mag 170 kilo stikstof per hectare worden gebruikt.

Er is een uitzondering van 230 kilo voor bedrijven in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Voor landbouwgrond in de rest van ons land geldt 250 kilo per hectare.

Die hogere normen gelden op twee voorwaarden: maximaal 150,7 miljoen kilo fosfaat en 489,4 miljoen kilo stikstof in Nederland per jaar.

Het afwijken van de Europese afspraken wordt derogatie genoemd. Dat wordt vanaf 2023 afgebouwd en in 2026 is het verboden.

Ook minder uitscheiding van fosfaat

De uitscheiding van fosfaat bedroeg 148 miljoen kilo en veranderde daarmee niet. Maar de hoeveelheid ligt wel ruim 150 miljoen kilo onder het productieplafond.

Melkvee scheidt meer fosfaat uit en minder stikstof. Dat komt doordat het stikstofgehalte in hun voedsel (vooral gras en mais) dat jaar lager was dan normaal en het fosfaatgehalte juist hoger.

De daling van de stikstofuitscheiding heeft ook te maken met de afname van het aantal dieren.