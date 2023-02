Het is niet eens extreem warm, maar door de strakblauwe lucht voelt het toch als lente

Deze Valentijnsdag gaat gepaard met bovengemiddelde temperaturen. Met 10 tot 13 graden is het relatief warm voor het jaar, maar echt extreem zijn die temperaturen niet, zegt Weerplaza. De zonneschijn maakt dat het zachte weer nóg meer opvalt.

Normaal gesproken stijgt het kwik in deze tijd van het jaar naar een graad of 7. Dinsdag wordt het op de Waddeneilanden 9 graden, terwijl het in het zuiden van het land wel 14 graden kan worden. Ter vergelijking: twee jaar geleden werd op Valentijnsdag juist volop geschaatst in Nederland.