OM eist 22 jaar tegen 'Zwarte Cobra' voor aansturen van moord om drugsschuld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 22 jaar cel geëist tegen Henk Rommy voor zijn rol bij de dood van twee mensen in 1993. Volgens justitie wilde de verdachte, die bekendstaat als de 'Zwarte Cobra', door de liquidatie van een drugsschuld afkomen.

Het proces tegen Rommy liet jaren op zich wachten. Dat kwam doordat de 71-jarige man jarenlang vastzat in de Verenigde Staten vanwege de voorbereiding van xtc-smokkel naar dat land.

Rommy kwam daar begin 2021 vrij. Een aantal maanden later werd hij in Nederland in zijn cel aangehouden terwijl hij een nog resterende straf uitzat. Hij werd aangehouden omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Henie Shamel (55) en Anne de Witte (44) in Antwerpen bijna dertig jaar geleden.

Het motief zou een mislukt hasjtransport zijn. Shamel hield Rommy verantwoordelijk voor de inbeslagname van een drugstransport van 1.300 kilo hasj en wilde geld zien. Dit conflict liep zo hoog op dat Rommy besloot dat het goedkoper was Shamel te liquideren dan hem af te betalen. Dat is in ieder geval de overtuiging van het OM.

Ook de dood van De Witte is Rommy volgens justitie aan te rekenen. De vrouw zat in de nacht van 8 op 9 mei 1993 naast Shamel in hun auto toen ze onder vuur werden genomen. Beiden overleden enkele dagen later aan hun verwondingen.

Getuigen wijzen Rommy aan als opdrachtgever

De officieren van justitie baseren de betrokkenheid van Rommy op getuigenverklaringen. Vier mensen hebben verklaard dat het de 'Zwarte Cobra' was die de opdracht af. De getuigen zeggen zich te baseren op verhalen van direct betrokkenen zoals Jesse R. en Mohammed R.

Zowel Jesse R. als Mohammed R. is veroordeeld voor zijn rol bij de dubbele moord in Antwerpen. Hetzelfde geldt voor de twee schutters. Rommy zou vlak na de moord contact hebben gehad met Jesse R.