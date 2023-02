Groninger gemeenten maken als eerste afspraken over opvang van asielzoekers

De gemeenten in de provincie Groningen hebben als eerste afspraken gemaakt met het Rijk over de opvang van asielzoekers de komende twee jaar. De tien gemeenten gaan in totaal bijna tienduizend opvangplekken regelen voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. De regio loopt met die afspraken vooruit op de spreidingswet die het kabinet aan het maken is.

De provincie gaat de komende twee jaar iets meer asielzoekers opvangen dan nu. Er komen in totaal 5.744 plekken voor asielzoekers. Daarvan zijn 3.550 'normale' opvangplekken en 2.194 tijdelijke opvangplekken. Daarnaast komen er 160 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 260 plekken voor mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar nog niet terug zijn gegaan.

Op dit moment vangt Groningen zo'n 3.300 asielzoekers op in de normale opvanglocaties en 2.150 mensen op tijdelijke locaties. Dat blijkt uit cijfers van de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De komende twee jaar is er daarnaast plek voor 3.033 Oekraïense vluchtelingen.

De afspraken tussen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de Groningse burgemeester Koen Schuiling, die namens de betrokken gemeenten spreekt, worden de komende maanden verder uitgewerkt. Zo moet er nog worden gekeken naar hoe het onderwijs, de zorg en de openbare veiligheid worden geregeld.

Kabinet wil betere spreiding van asielzoekers

Deze afspraken passen bij wat de overheid wil bereiken met de spreidingswet. Met die wet moet de opvang van asielzoekers beter worden verdeeld. Gemeenten die op tijd extra opvangplekken regelen, kunnen daarvoor worden beloond.

"We hebben als tien Groninger gemeenten zij aan zij gestaan om onze verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen", zegt Schuiling. De burgemeester wijst erop dat de regio de opvangcrisis vorig jaar van dichtbij heeft meegemaakt, toen in Ter Apel soms mensen buiten moesten slapen vanwege een gebrek aan plek. "Met deze overeenkomst weet het Rijk wat het de komende twee jaar van ons mag verwachten en dat schept duidelijkheid en rust."