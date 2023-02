Minister hakt knoop door: kinderhartchirurgie alleen in Rotterdam en Groningen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil dat de ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen hun afdeling voor kinderhartchirurgie houden. Dat betekent dat het LUMC in Leiden en het UMC in Utrecht de operaties niet langer kunnen uitvoeren. De ziekenhuizen zijn zwaar teleurgesteld.

Volgens een Kamerbrief van Kuipers is de patiënt "het meest gebaat" bij het openhouden van de locaties in Rotterdam en Groningen. De minister benadrukt dat dat niet betekent dat de zorg in de andere centra niet goed is, maar dat deze twee locaties samen "de beste uitgangspositie hebben om te komen tot de optimale kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in Nederland".

Kort samengevat is het Erasmus MC in Rotterdam het grootste centrum met de meeste operaties en personeel. Bij de keuze voor UMC Groningen (UMCG) speelt ook de regionale spreiding mee.

Het besluit betekent niet dat hartpatiënten helemaal niet meer in Leiden en Utrecht terechtkunnen. Zij kunnen daar nog gewoon terecht voor bijvoorbeeld voor- of nazorg en controles.

Volgens Kuipers gaat het om een voorgenomen besluit. Hij geeft de ziekenhuizen tot 27 februari de tijd om te reageren en daarna neemt hij een definitief besluit.

Erasmus MC en UMCG blij, teleurstelling in Leiden en Utrecht

Het Erasmus MC zegt in een reactie dat het goed is dat er duidelijkheid is gekomen voor patiënten, ouders en behandelaars. "Het is fijn dat wij met deze zorg door kunnen gaan en dat daar vertrouwen in is." Ook het UMCG is "heel blij". Het ziekenhuis schrijft in een reactie dat de impact van het stoppen van de kinderhartzorg "een onevenredig grote impact" zou hebben gehad in het noorden en oosten van het land.

Beide ziekenhuizen benadrukken dat het besluit een grote impact heeft op de andere ziekenhuizen. "We zullen er alles aan doen om de transitie van zorg goed te laten verlopen", laat het UMCG weten. "We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met onze collega's van de andere centra tijdens en na die transitie de capaciteit en kwaliteit hebben om alle patiënten goede en zorgvuldige zorg te geven."

In Leiden en Utrecht wordt teleurgesteld gereageerd op het besluit van Kuipers. Het UMC in Utrecht zegt het besluit nog te bestuderen, maar noemt het "onbegrijpelijk dat in dit voorgenomen besluit het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat".

Het LUMC komt later met een uitgebreidere reactie, omdat het zich eerst op de medewerkers en patiënten wil richten. Het ziekenhuis laat al wel weten "onaangenaam verrast" te zijn en "hier uiteraard niet achter te staan".

Besluit hing al jarenlang in de lucht

Het besluit om de kinderhartchirurgie op nog maar een plekken uit te voeren, hing al jarenlang in de lucht. Tot nu toe werden de operaties in vier ziekenhuizen uitgevoerd: het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC in Utrecht, het UMC in Groningen en het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden.

De minister wil de zorg nog maar op twee locaties aanbieden omdat de zorg dan beter wordt. De operaties komen namelijk niet heel vaak voor, en artsen moeten deze zo vaak mogelijk doen om ze zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.